РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Юнармейцы подмосковного Подольска проведут субботники в микрорайоне Северный на базе ДК «ЗиО», на мемориальном комплексе Кузовлево и в общеобразовательных организациях округа, сообщает местное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

На базе Быковской школы городского округа Подольск - Дома «Юнармии» Московской области - провели первый юнармейский субботник в текущем году. Юные патриоты очистили территорию от залежалого снега и освободили водные стоки от ледяных заторов.

В течение месяца юнармейцы планируют провести субботники в микрорайоне Северный на базе ДК «ЗиО», на мемориальном комплексе Кузовлево и в общеобразовательных организациях Подольска.