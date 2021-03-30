РИАМО - 30 мар. Информационные экраны Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) в 2021 году разместили еще на четырех автовокзалах и автостанциях «Мострансавто», сообщили в пресс-службе регионального перевозчика.

«В текущем году новое оборудование появилось еще на четырех объектах транспортной инфраструктуры: автостанциях в Шаховской, Красноармейске, Пушкине и автовокзале в Мытищах», – сообщили в пресс-службе.

В прошлом году информационные экраны установили на 15 объектах транспортной инфраструктуры «Мострансавто» в Подольске, Чехове, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Солнечногорске, Домодедове, Клину, Волоколамске, Ногинске, Орехово-Зуеве, Раменском, Коломне, Шатуре, Павловском Посаде и Куровском.

На данный момент в залах ожидания автовокзалов и автостанций предприятия работает уже 19 устройств для дополнительного информирования пассажиров.

На экранах транслируются новости Подмосковья, информация о принятых областной и местной властью решениях, а также другие актуальные социальные материалы. Вся информация отображается без звукового сопровождения.

Установка оборудования производится в целях формирования единого информационного пространства Московской области и повышения комфорта пассажиров во время ожидания рейса. Экранами РИАМО оснащены и другие объекты инфраструктуры региона, к примеру, многофункциональные центры.

Журналисты Регионального информационного агентства Московской области освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.