РИАМО - 30 мар. За первый квартал 2021 года в 122 многоквартирных домах Подмосковья заменили 274 лифта в рамках программы капремонта, сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
До 2022 года в рамках краткосрочного плана капитального ремонта Фондом капитального ремонта Московской области запланировано заменить свыше 1,5 тыс. лифтов в 523 многоэтажках.
Все комплектующие, необходимые для проведения работ по замене лифтов, производятся на территории региона.
«Замена устаревшего оборудования производится таким образом, чтобы жители максимально не ощущали дискомфорт: пока рабочие производят монтаж одной кабины, вторая продолжает функционировать», – отметил гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.
По его словам, новые лифты безопасные и энергосберегающие. Они обладают антивандальными свойствами кабин и тихим ходом. Освещение в лифте светодиодное и экономичное, а дверные проемы оснащены «умными датчиками», отвечающими за безопасность.
Всего лифтовой парк Московской области составляет порядка 46 тыс. лифтов. С 2014 года заменено и отремонтировано более 11 тыс. лифтов в 3,7 тыс. многоквартирных домов. Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области до 2022 года жители могут на интерактивной карте (http://fkr-mosreg.ru).
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