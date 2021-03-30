РИАМО - 30 мар. За первый квартал 2021 года в 122 многоквартирных домах Подмосковья заменили 274 лифта в рамках программы капремонта, сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

До 2022 года в рамках краткосрочного плана капитального ремонта Фондом капитального ремонта Московской области запланировано заменить свыше 1,5 тыс. лифтов в 523 многоэтажках.

«В первую очередь в программу капитального ремонта включаются лифты, срок эксплуатации которых превышает 25 лет или подходит к завершению. На сегодняшний день весь лифтовой парк, отработавший свой нормативный срок, заменен. С 2020 года программа по замене лифтов идет в плановом режиме», – сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Все комплектующие, необходимые для проведения работ по замене лифтов, производятся на территории региона.

«Замена устаревшего оборудования производится таким образом, чтобы жители максимально не ощущали дискомфорт: пока рабочие производят монтаж одной кабины, вторая продолжает функционировать», – отметил гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

По его словам, новые лифты безопасные и энергосберегающие. Они обладают антивандальными свойствами кабин и тихим ходом. Освещение в лифте светодиодное и экономичное, а дверные проемы оснащены «умными датчиками», отвечающими за безопасность.

Всего лифтовой парк Московской области составляет порядка 46 тыс. лифтов. С 2014 года заменено и отремонтировано более 11 тыс. лифтов в 3,7 тыс. многоквартирных домов. Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области до 2022 года жители могут на интерактивной карте (http://fkr-mosreg.ru).