Прошел год с тех пор, как в мире был объявлен первый локдаун, а любимые туристами страны закрыли свои границы. Еще летом 2020-го казалось, что карантин скоро закончится и ограничения снимут. Но в 2021-м на Пасху в Европе вводят новые ограничения, а значит, французам, немцам и жителям других европейских стран снова предстоит заточение. Обозреватель РИАМО поговорила с нашими соотечественниками, живущими в Португалии, Франции, Германии и Нидерландах, и узнала, почему они выходят на митинги и хотят в Россию.

Евгения, 32 года, Лиссабон (Португалия):

РИАМО, Ольга Швенк

«В Португалии локдаун начался в конце марта 2020 года. Я сама наблюдала, как инфекция распространялась по миру, и обалдевала, как быстро это происходит. Еще в конце 2019-го мне казалось, что эта азиатская болезнь до нас не дойдет. Я как раз переехала в Лиссабон к своему бойфренду и наслаждалась теплой погодой и океаном. Я помню, что погода в феврале была по нашим меркам летней, так что мы успели даже позагорать и помочить ноги до карантина.

Португальцы с ужасом читали новости и слушали рассказы про Италию и Испанию, втайне надеясь, что раз эти страны полностью закрыли, то до Португалии зараза не дойдет.

В итоге правительство медленно вводило маски и ограничения, а народ послушно все выполнял – потому что впереди было лето, а как запретить португальцам ходить на пляж?

Весной люди свешивались с балконов и подгоняли нерадивых бабушек, которые гуляли по улицам, а если они еще были без масок – то вообще караул. Даже когда были более-менее расслабленные месяцы, люди не прекращали использовать маски и ответственно относились к инфекции – все потому, что в Португалии довольно старое население, все переживали за родителей, бабушек и дедушек. Но старички сами те еще нарушители – порой во дворах распивали пиво и общались. Видимо, без общения им совсем уж тяжко было.

В Рождество и Новый год, как ни странно, запретили только путешествия из региона в регион. Но за день до ограничений все поехали к родным, друзьям, так что праздники у всех в Португалии прошли с размахом в кругу как минимум 10–15 человек. В это же время к нам стали приезжать туристы из Франции, Германии и Британии. В итоге статистика заболеваемости сильно подскочила в январе, и нас снова закрыли дома. С нашей новогодней вечеринки, кстати, двое тоже где-то словили «покемона».

Особенно строго стало по выходным – все свои дела нужно было завершать до часу дня. Кафе и рестораны работали какое-то совсем короткое время.

Нашего друга хотела оштрафовать полиция на пляже за то, что мы стояли в дюне возле его дома и жарили на гриле рыбу.

Ни я, ни местные никогда не видели такого пустого Лиссабона. Пустые пляжи и площади – и странно, и красиво. Это удивительное время, когда мы, все же сделав тесты и встретившись, танцевали до упаду и обнимались.

В Лиссабоне, как и по всей Европе, устраивают митинги. Многие против ковид-ограничений, и на митинги люди ходят без масок. Но и те, кто не выходит на митинги, против правительственной глупости. Прививку вроде хотят сделать – но только чтобы проще было куда-то ходить и ездить, а не потому что верят в медицину».

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Александр, 33 года, Фельберт (Германия):

РИАМО, Ольга Швенк

«В Германии, как и в остальной Европе, жители устали от ограничений. Ограничения периодически смягчались, и у людей появлялась надежда, но потом снова всех закрывали на карантин.

Конечно, у каждого своя история. Я, например, физиотерапевт, и мне можно было все время работать, но в основном люди дома на удаленке, их дети тоже, с родными старше 60 лет видимся только онлайн.

У меня нет страха за свое существование, но очень многие потеряли свой бизнес, работу. Конечно, в Германии одна из лучших социальных систем, но никто не хочет быть на социале.

Мне самому не хватает отпуска где-нибудь у моря. Конечно, ты можешь отдыхать в своей стране и улететь по ПЦР-тесту в открытые страны, но путешествие скорее принесет страх, чем радость.

Теперь покупаешь тур и думаешь, полетит ли самолет, будет ли открыт отель, улетишь ли обратно домой – получить такой стресс мало кому хочется.

Естественно, большинство людей приспособились к новым условиям, но есть и те, кто не готов с таким раскладом мириться. Все больше людей теряют доверие к политикам, на выборах это становится заметно. Люди выходят на улицу с протестами против правительства и новой череды ограничений, а их обзывают националистами, чтобы разогнать. Конечно, народ это злит еще больше, и они продолжают выходить.

С вакциной тоже устроили бюрократию: она есть, но получить ее пока могут единицы».

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Алена, 33 года, Амстердам (Нидерланды):

РИАМО, Ольга Швенк

«В Нидерландах карантин ввели 16 марта 2020 года. Запретили собираться больше трех человек, закрыли кафе, рестораны, салоны красоты и фитнес-клубы и всех отправили на удаленку. Ужас в том, что это продолжается по сей день.

Я репортажный фотограф, и у меня закончился все съемки. До августа я еще жила надеждами, что скоро все станет, как раньше. Власти дробили карантин, поэтому казалось, что очередные две недели рано или поздно закончатся и мы станем жить нормально. А в августе у меня наступило сильное выгорание. Я была в депрессивном состоянии, так как нет работы, нет съемок и мероприятий, и ты по-прежнему в заточении дома, пусть и добровольном.

Инфляция выросла на 3 % – и это впервые за последние 30 лет. Поддержка от государства для малого и среднего бизнеса большая, но и сокращений много, и лишений различных бонусов.

Мои знакомые в Нидерландах брали burnout – отпуск из-за сильного выгорания и изоляции. Спустя год это стало еще более актуально.

Летом были открыты террасы кафе, но полноценно, как в России, рестораны так и не открывались. Были послабления и для театров, музеев и кинотеатров, но все так быстро свернули, что многие даже этого не почувствовали.

Осенью у нас началась вторая волна, и все закрыли до ноября. В ноябре был глоток свободы, но в декабре все резко закрыли вплоть до сегодняшнего дня.

В декабре я нашла работу в сфере онлайн-образования и теперь выстраиваю работу с менторами стартапов.

Сейчас карантин введен до 20 апреля, чтобы люди провели пасхальные каникулы дома. До марта у нас действовал комендантский час, и после 21:00 нельзя было выходить на улицу под угрозой штрафа 95 евро. Сейчас есть послабления для салонов красоты.

Но люди крайне недовольны, и в январе это вылилось в череду протестов, митингов и забастовок, которые прокатились по всей стране. Люди устраивали не только демонстрации, но и погромы – разбивали витрины, полицейские машины, и многих задержали.

На Новый год мы прилетали в Москву и очень удивились, что здесь все открыто, нет карантина. Люди ходят в рестораны, торговые центры открыты, устраиваются многотысячные концерты – чувствуешь себя на свободе.

А у нас, по слухам, карантин хотят продлить до июня. Одна из самых известных компаний страны – Booking – на удаленке до октября. Скорее всего, ситуация изменится, когда всех вакцинируют, но у нас очередь на вакцину. Сначала ее получают сотрудники медслужб и пенсионеры, а до молодежи очередь дойдет нескоро».

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Ника, 30 лет, Ницца (Франция):

«На юге Франции, в Ницце, где я живу с мужем и дочкой, карантин развивается по самому худшему сценарию. С марта до лета 2020-го действовал режим вынужденных ограничений – мы, как и вся Европа, сидели дома. Но по сравнению с Россией у нас не было послаблений на ношение масок. Власти то и дело продляли карантин и, кажется, лишь в сторону ужесточения. Комендантский час стал частью жизни. После 18:00 нельзя было выйти на улицу, были закрыты школы и детские сады, а офисные работники ушли на удаленку. Кафе и рестораны работали только take away. Тревожное зрелище, когда стулья кафе свалены в кучу.

Летом Ницца немного ожила – мы часто ездили на пикники, отдыхали в Биаррице и даже ходили в рестораны. Но все равно ждали, когда можно будет свободно поехать в Россию, навестить родных.

30 октября объявили второй локдаун, и город снова опустел. На улице можно было находиться только в пределах 20 километров от дома. Однако можно было ходить на работу, а детям – в школу и сады.

До конца года выход из дома был испытанием, потому что нужно было оформлять разрешение, даже если идешь в супермаркет.

Перед Рождеством наступили послабления – можно было гулять не только рядом с домом, но и в парках, где хочется, и видеться с родственниками и друзьями без веских причин. Из минусов – ввели комендантский час с 20:00 до 06:00, поэтому домой всегда мы старались вернуться до 20:00. Я не всегда укладывалась в это время, и меня на улице часто останавливали, когда я шла с работы.

Потом у нас были карантинные уикенды. В январе начались протесты против карантинных мер, на которые люди выходили без масок. В знак протеста даже один из ресторанов в Ницце решил открыться. Естественно, полиция задержала владельца и сотрудников.

За последние пару недель количество заболевших в Ницце стало уменьшаться (раньше было 650 заболевших на 100 тысяч, стало – 400 заболевших на 100 тысяч). Возможно, таких показателей удалось достичь из-за ограничений, которые действовали у нас на уикендах. Конечно, мы предполагали, что ограничения продлят, но никто не думал, что объявят локдаун на целый месяц.

Когда родители и друзья из Москвы мне рассказывают о том, что свободно сидят в ресторанах и ходят без масок, я им немного завидую».

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