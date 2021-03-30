РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Волейболистки команды «Водоканал» победили в чемпионате Подольска среди женских команд, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На базе средней школы №25 на днях прошла заключительная игра чемпионата Подольска среди женских команд по волейболу сезона 2019-2020 между командами «Вольница» и «Водоканал».

Игра держала зрителей в постоянном напряжении. В упорной борьбе победу одержали волейболистки команды «Водоканал» со счетом 3:2. По итогам турнира команда «Водоканал» стала чемпионом сезона 2019-2020 года.