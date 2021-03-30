РИАМО - 30 мар. Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки в Подмосковье выявили в Балашихе — 82, а также в Люберцах — 47, всего за сутки в регионе зафиксировали 556 случаев заражения, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Также за минувшие сутки 43 случая инфицирования коронавирусом выявили в Сергиево-Посадском округе, 38 – в Раменском округе, 37 – в Королеве, по 34 – в Мытищах и Чехове, по 27 – в Одинцовском и Орехово-Зуевском округе, по 16 – в Долгопрудном, Домодедове и Ленинском округе, 15 – в Егорьевске, по 13 – в Ивантеевке и Реутове, 11 – в Красногорске.

Еще десять случаев коронавируса зафиксировали в Богородском округе, девять – в Краснознаменске, восемь – в Клину, по шесть – в Подольске и Пушкинском, по пять – в Дзержинском, Зарайске и Истре, четыре – в Ступине, по три – в Химках и Щелкове, по два – в Волоколамске, Дмитровском округе, Дубне, Серпухове и Шатуре.

По одному случаю Covid-19 выявили в Кашире, Коломне, Котельниках, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине, Лыткарине, Павловском Посаде, Рузском, Фрязине, Черноголовке, Электрогорске и Электростали.

Ни одного случая заражения не было зафиксировано в Бронницах, Власихе, Жуковском, Звездном городке, Лобне, Луховицах, Можайском округе, Молодежном, Наро-Фоминском округе, Озерах, Протвине, Пущине, Рошале, Серебряных прудах, Солнечногорске, Талдоме и Шаховской.

С начали пандемии в регионе было зафиксировано 231 677 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 428 человек. Выздоровели и выписались 190 173 человека.

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