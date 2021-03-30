РИАМО - 30 мар. В первую неделю с момента открытия экспозиции Body Worlds на ВДНХ ее посетили свыше 11 тыс. человек, при этом большинство гостей оставили положительные отзывы, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы выставки.

«По результатам опроса посетителей, в котором приняло участие 897 человек, более 98% из них высоко оценили экспозицию выставки, более 93% опрошенных готовы порекомендовать выставку к посещению своим друзьям и близким», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что интерес к выставке проявили не только представители научного сообщества, но обычные граждане, а также студенты и школьники.

По словам собеседника агентства, выставка ставит своей целью показать людям сложную, но при этом невероятно красивую анатомию тела человека.

Анатомическая выставка «Мир тела» (Body Worlds) открылась 12 марта в павильоне №21 на ВДНХ. Авторы проекта, доктора Гюнтер фон Хагенс и Анжелина Уолли, ставят своей целью просвещение широкой общественности об устройстве человеческого тела. Для этого доктора изготовили десятки экспонатов из частей человеческих тел.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК провести проверку в отношении инициаторов и организаторов экспозиции человеческих тел и органов Body Worlds. Также в Сети опубликовали петицию с требованием о закрытии данной выставки.

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