РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Ремонт в новой детской поликлинике на улице Ульяновых в подмосковном Подольске идет по графику, сдача объекта запланирована на конец мая, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках федерального проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Максимович совместно с депутатом совета депутатов округа, руководителем фракции «Единая Россия» в муниципалитете Любовью Ушаневой и представителями подрядной организации проинспектировал ремонт детской поликлиники на улице Ульяновых, 31.

«В составе поликлиники предусмотрено размещение клинико-диагностической лаборатории, педиатрического отделения, отделения восстановительного лечения, функциональной диагностики, хирургическое отделение, молочно-раздаточный пункт. Также здание полностью приспособлено для людей с ограниченными физическими возможностями. На текущий момент все ремонтные работы проводятся согласно установленному графику, сдача в эксплуатацию запланирована на конец мая 2021 года», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Общая площадь помещения составляет 2 964 кв м, предназначенных для размещения детского учреждения здравоохранения на 300 посещений в смену.