РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. Ремонт в новой детской поликлинике на улице Ульяновых в подмосковном Подольске идет по графику, сдача объекта запланирована на конец мая, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.
В рамках федерального проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Максимович совместно с депутатом совета депутатов округа, руководителем фракции «Единая Россия» в муниципалитете Любовью Ушаневой и представителями подрядной организации проинспектировал ремонт детской поликлиники на улице Ульяновых, 31.
Общая площадь помещения составляет 2 964 кв м, предназначенных для размещения детского учреждения здравоохранения на 300 посещений в смену.
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