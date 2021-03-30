РИАМО - 30 мар. Во вторник на территории ВДНХ начали промывку фонтана «Золотой колос» после зимнего периода, закончить работы собираются за четыре дня, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Сегодня промышленные альпинисты промоют верхушку фонтана, а 31 марта специалисты начнут чистить нижнюю часть сооружения, фигуры в виде рога изобилия и гранитный постамент.

«До конца апреля приведем в порядок после зимы около 2 тыс. объектов – мосты, транспортные тоннели, подземные и надземные остекленные пешеходные переходы, набережные и причалы, фонтаны и фонтанные комплексы, памятники», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

После промывки специалисты проверят светильники вокруг фонтана и проведут пуско-наладочные работы.

Ранее музыкальный фонтан в музее-заповеднике «Царицыно» расконсервировали после зимы. Это единственное гидросооружение в столице, которое на зимний период закрывается специальным надувным куполом.