РИАМО - 30 мар. Около 220 млн руб. составил общий объем штрафов за борщевик Сосновского в Подмосковье по итогам 2020 года, сообщила директор ГКУ МО «Центр агропромышленного развития» Полина Булычева.

Всего в Подмосковье более 40 тыс. га земель поражены борщевиком Сосновского, уточнила она.

«Штрафы – 220 млн рублей было предписано в прошлом году», – сказала Булычева.

Она отметила, что наибольшее количество штрафов выписаны в Клину, Солнечногорске, Рузе, Можайске и Егорьевске.

«Мы внедрили практику работы на предупреждение. Внедрили метод СМС-оповещения собственников участков. Всего было отправлено 1,2 тыс. сообщений», – заключила Булычева.

Порядка 16 тыс га земель в 52 городских округах Подмосковья обработают от борщевика Сосновского в 2021 году. Каждый участок обработают в три этапа: механическим, химическим и агротехническим методами. Это позволит не допустить цветения и распространения растений.

Борщевик Сосновского представляет собой растение с цветами-зонтиками, которое достигает нескольких метров в высоту. Сорняк выживает в холодном климате и активно размножается, подавляя иные растения. Сок данного растения может быть опасным для здоровья человека, так как при попадании на кожу он вызывает химические ожоги.