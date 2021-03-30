РИАМО - 30 мар. Общая площадь пораженных борщевиком Сосновского земель в Подмосковье превышает 40 тыс. га, данные площади обрабатывают от сорняка на системной основе, сообщила директор ГКУ МО «Центр агропромышленного развития» Полина Булычева.

Число жалоб на борщевик постоянно растет - с 2 тыс. в 2018 году до 5 тыс. в 2020 году.

«Площадь поражения составляет более 40 тыс. га. Эти территории отрабатываются уже системно с 2019 года. Впереди третий год обработки», - сказала Булычева в ходе заседания в Мособлдуме.

Она отметила, что в число пораженных сорняком входят муниципальные и частные земли, леса, территории вдоль автомобильных и железных дорог.

«Мы благодарим РЖД за эффективную работу в этом направлении», - добавила Булычева.

Борщевик Сосновского – опасный сорняк, который сложно истребить. Сок борщевика, попавший на кожу, под действием ультрафиолета вызывает сильные ожоги, а при попадании в глаза – ожог роговицы, что впоследствии может привести к слепоте.

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