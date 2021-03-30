РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 мар. В Домодедове весной засеют 8 942 га земли, из них 4 302 га будет засеяно яровыми зерновыми культурами: пшеницей, ячменем, овсом и кукурузой, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

На сегодняшний день предприятия округа закупили 2 988 т минеральных удобрений для достижения хорошего урожая. Это 72% от требуемого объема.

В настоящее время инженерная служба готовит к работе сельскохозяйственную технику и оборудование. Из 155 тракторов в поле готовы выйти уже 117 единиц. Готовность техники составляет 75%. Для бесперебойной работы во время весеннего сева предприятиям городского округа необходимо закупить 1 155 т горюче-смазочных материалов.

В 2021 году планируется ввести 130 га пашни. В этом году предприятия планируют приобрести 8 тракторов, 3 автомобиля, 2 зерноуборочных комбайна, 1 опрыскиватель, 2 дисковые бороны. Племзавод «Барыбино» также закупил полунавесной оборотный плуг.

В Подмосковье площадь ярового сева вырастет в 2021 году>>