РИАМО - 30 мар. За минувшие сутки в Московской области вылечили от коронавируса 489 пациентов, за все время пандемии выздоровели и выписались 190 173 человека, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Также за сутки скончалось 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом, с начала пандемии скончались 5 428 человек. Всего на данный момент в Московской области выявлено 231 677 случаев заболевания данной инфекцией.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

При возникновении любых симптомов ОРВИ жителям региона рекомендуется оставаться дома и вызывать врача. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

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