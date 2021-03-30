РИАМО - 30 мар. В квартиру на улице Красноказарменная на юго-востоке столицы ночью залетела летучая мышь, после чего испуганная хозяйка заперлась в ванной и вызвала спасателей, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Женщина проснулась ночью от странных звуков, как будто кто-то летал в комнате. Она решила, что это птица, а когда включила освещение, то увидела летучую мышь, сидящую на стенке в коридоре.

«Женщина испугалась и закрылась в ванной. Спустя примерно час она вызвала спасателей отряда «Спасрезерв». Обнаруженную летучую мышь поймали и отпустили на улицу», – сообщили в пресс-службе.

Ранее москвичей призвали не брать голыми руками проснувшихся летучих мышей. Если летучая мышь случайно залетела в квартиру или дом, то ни в коем случае не надо ее пугать, пытаться выгнать, брать на руки и кормить.

Если же у животного наблюдаются повреждения или оно выглядит больным – отвезти в Центр реабилитации рукокрылых или вызвать специалистов на дом.