РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 мар. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско посетил ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Тюленеву из Люберец и передал ей продукты, сообщает местное отделение партии «Единая Россия».

Депутат также пожелал фронтовику здоровья, долголетия, заботы близких, уважения от молодого поколения.

У Тюленевой много воспоминаний о ВОВ, но особое место в памяти занимают ее первые дни на войне. Как рассказала Клавдия Андреевна, в начале войны ей исполнилось 15 лет, и началась тяжелая трудовая деятельность для победы, для фронта. С Белорусским фронтом в составе действующей армии она прошла всю войну.

Сейчас ветерану 95 лет, Тюленева имеет военные награды, а в мирное время от министерства обороны награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью 75 лет Победы в Великой Отечественной войне.