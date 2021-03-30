РИАМО - 30 мар. За минувшие сутки в Московской области выявили 556 случаев инфицирования коронавирусом, за все время пандемии выявлено 231 677 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Московской области продолжается масштабная кампания по вакцинации коронавируса. Привиться можно в поликлиниках или мобильных пунктах.

Регион получил 634 тысячи доз вакцины от коронавирусной инфекции, количество привитых превышает 487 тысяч человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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