РИАМО - 30 мар. На Восточной улице в столице планируется строительство школы для 1 тыс. учеников, площадь объекта превысит 22 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

«Внесение изменений в ПЗЗ в отношении рассматриваемой территории ориентировочной площадью 2,28 га позволит разместить школу на 1 тыс. мест, суммарной поэтажной площадью порядка 22,8 тыс. кв. метров», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь столичной Градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова.

Строительство школы будет осуществляться за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы.

Ранее на юге столицы в эксплуатацию ввели две жилые башни на 352 квартиры, они входят в состав жилого квартала Life-Варшавская от ГК «Пионер».