РИАМО - 30 мар. С начала года валовое производство молока в сельхозпредприятиях Московской области выросло на 2,3 % относительно того же периода 2020 года, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«С начала года валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях всех категорий Подмосковья увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3% и составило 147,3 тыс. тонны. Мы прибавили и по валовому надою на 63,2 тонны, валовый надой на сегодняшний день составляет 1779,1 тонну», - сказал Сергей Воскресенский.

По словам министра, надой на одну корову в сельхозпредприятиях Московской области составил 21,4 кг, увеличение к прошлому году на 0,3 кг.

Воскресенский добавил, что в нынешнем году ожидается сохранение динамики стабильного роста производственных показателей молочного животноводства.

Лидерами по валовому производству молока стали Сергиево-Посадский городской округ, Домодедово и Луховицы.