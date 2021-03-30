РИАМО - 30 мар. Московская область подписала первое в регионе соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), документ подписан с АО «Архбум». Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что в рамках соглашения регион взял на себя обязательства сохранить в неизменном виде действующие нормативные правовые акты по имущественному и транспортному налогам, земельное и водное законодательство, а также законодательство по благоустройству и нормативы по градостроительству в отношении инвестиционного проекта АО «Архбум».

Как уточнил директор по инвестиционной политике Pulp Mill Holding Владимир Крупчак, Истринский филиал АО «Архбум» проводит реконструкцию производственного корпуса завода с соответствующей модернизацией инженерной и логистической инфраструктуры, а также запускает две технологические линии - гофроагрегат BHS и конвертинговую линию BGM 1332.

«Общий объем инвестиций составляет 1,8 млрд руб., более 120 млн из которых будут инвестированы в этом году. На предприятии по итогам модернизации будут трудиться более 350 человек» , - сказал Крупчак.

СЗПК – это новый механизм привлечения инвестиций, разработанный Минэкономразвития РФ в целях запуска нового инвестиционного цикла в стране.

В рамках СЗПК государство гарантирует инвестору, что не будет принимать в отношении инвестпроекта акты, которые могут ухудшить условия его реализации. Так называемая стабилизационная оговорка на протяжении всего инвестиционного цикла обеспечивает сохранение всех налоговых ставок, действующих в отношении проекта, а также не допускает появления новых регулирующих, регламентирующих и иных процедур для инвестора.

АО «Архбум» - дочерняя компания АО «Архангельский ЦБК» (единственный акционер - Pulp Mill Holding).​