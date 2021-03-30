РИАМО - 30 мар. Подозреваемого в совершении серии краж из гаражей задержали в подмосковном Егорьевске, мужчину поместили под домашний арест, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник незаконно проник в два гаражных бокса, расположенных на улице Владимирской, откуда похитил автомобильные колеса, инструменты, туристические принадлежности и мотошлемы, после чего с места происшествия скрылся. Общая сумма ущерба составила около 300 тыс. рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По подозрению в совершении краж задержан 38-летний мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.

«При проведении обыска в квартире правонарушителя обнаружена и изъята часть похищенного имущества», – заключила Петрова.