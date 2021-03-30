РИАМО - 30 мар. Дожди с сильным ветром надвигаются на Московский регион, в столице во вторник вечером и в среду может выпасть около трети от месячной нормы осадков, сообщает ТАСС.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, днем во вторник будет солнечно, однако ближе к вечеру погода начнет меняться.

«В Центральном федеральном округе под влиянием атмосферных фронтов циклона на большей части территории пойдут осадки, преимущественно дождь, ветер будет усиливаться до 12-17 м/с», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что особенно заметными осадки будут ночью 31 марта. Ожидается облачность и ветер со скоростью до 17 м/с. При этом значительных колебаний температуры не прогнозируется.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности по 1 апреля из-за порывистого ветра.

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