РИАМО - 30 мар. Введение экосбора может привести к подорожанию молока и молочных продуктов на отечественном рынке на 10-15%, пишет во вторник газета «Известия».

С 1 января 2022 года производителей обяжут перерабатывать всю выпущенную в оборот упаковку, в противном случае бизнесу придется платить экосбор по двойному тарифу. Как считают в Московской торгово-промышленной палате, такие требования могут обернуться резким ростом цен на молоко.

«Если сроки по введению дополнительного сбора не перенесут, то это приведет к увеличению себестоимости. Частично или в полном объеме, но компании транслируют такой рост на потребителя. В сочетании с запуском цифровой маркировки экологический сбор приведет к тому, что цена молочных товаров вырастет на 10-15%», — сказала заместитель главы комитета Московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

По ее мнению, в нынешней экономической ситуации необходимо отложить введение экологического налога.

Как пояснила исполнительный директор ассоциации «Промышленность за экологию» Любовь Меланевская, особая чувствительность молочной отрасли к дополнительному сбору объясняется тем, что базовые молочные продукты уже сегодня выпускаются с минимальной маржей производителя.

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