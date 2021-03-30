РИАМО - 30 мар. За пять лет студенты оформили почти 700 тысяч карт москвича на портале mos.ru, ее готовят в течение месяца, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Прежде для оформления услуги требовалось посетить центр «Мои документы». Карта москвича является многофункциональной и предоставляет студентам большое количество преимуществ.

«С ее помощью можно оплачивать проезд в общественном транспорте по льготному тарифу, получать скидки в магазинах — партнерах дисконтной программы, также карту можно использовать в качестве банковской для получения стипендий и других выплат. Услуга онлайн-оформления карты на mos.ru позволяет значительно экономить время», — сказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

Он добавил, что в настоящее время выпущено более 2,6 млн карт москвича для студентов, из них порядка 700 тыс. оформлено онлайн.

На карту москвича можно записать единый читательский билет, получать скидки в магазинах и использовать в качестве банковской карты.

Для того, чтобы оформить студенческую карту москвича на портале mos.ru, необходимо зайти в раздел «услуги», далее – ко вкладке «образование», нажать на опцию «ВУЗ» и выбрать соответствующую услугу.

Для получения карты необходимо выбрать удобный для студента центр «Мои документы». В течении 30 дней она будет готова.

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