РИАМО - 30 мар. С 22 по 26 марта в торгах по аренде земельных участков в Подмосковье приняли участие 76 человек, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, на торгах по аренде земельного участка, расположенного в городском округе Реутов, площадью 20 672 кв. м на лот претендовали 12 участников, а итоговая цена за лот превысила стартовую в 33 раза», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, на прошлой неделе в торгах по продаже имущества в регионе приняли участие 17 человек, в то время как на торгах по продаже земельных участков – 4 человека.

Посмотреть все доступные для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки в Подмосковье можно на Едином портале торгов Московской области.

69 имущественных объектов выставили на торги в Подмосковье на минувшей неделе>>