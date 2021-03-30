РИАМО - 30 мар. На прошлой неделе в Подмосковье выставили на торги 69 имущественных объектов, 34 из которых реализуют на электронных аукционах и 35 - на «молоточных». Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, можно взять в аренду земельный участок под личное подсобное хозяйство (ЛПХ) площадью 4 500 кв. м в городском округе Шаховская, взять в аренду здание свободного назначения площадью 381 кв. м с земельным участком площадью 3 026 кв. м в Дмитровском округе, приобрести земельный участок площадью 1 462 кв. м для ЛПХ в Луховицах», - уточнили в пресс-службе.

На минувшей неделе в регионе состоялись 18 аукционов по аренде и продаже имущества и земельных участков, а также развитию застроенных территорий.

Посмотреть все объекты недвижимости и земельные участки в Подмосковье, доступные для продажи и аренды, можно на Едином портале торгов Московской области.