РИАМО - 30 мар. Образовательную программу по диджитал-маркетингу для предпринимателей запустили в столице, обучение пройдет очно в ГБУ «Малый бизнес Москвы» и в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте мэра города.

«По данным прошлогодних опросов клиентов МБМ, более половины (59%) респондентов считают маркетинг и продвижение наиболее интересными темами обучения», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В рамках программы 31 марта пройдет конференция «Маркетинг мертв», на которой предпринимателям расскажут об управлении клиентскими впечатлениями и бизнес-репутацией.

Кроме того, 12 и 13 апреля состоится онлайн-интенсив Marketing Superhero. На нем слушателям расскажут про SEO, диджитал-пиар, продвижение в мессенджерах, социальных сетях и важности формирования личного бренда.​

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