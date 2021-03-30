РИАМО - 30 мар. Загруженность столичных дорог составляет 4 балла из 10 возможных, вечером пробки могут достигнуть 8 баллов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В настоящее время движение в центр затруднено на Волгоградском проспекте, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов. Нормально едут Ленинградский и Кутузовский проспекты, Звенигородское шоссе.

Ситуацию на московских дорогах осложняют ремонтные работы. Они проводятся на 82-м, 31-м и 53-м км МКАД, а также на Дмитровском, Варшавском и Пятницком шоссе и проспекте Мира.

Ранее синоптики сообщили, что во вторник в конце дня местами в Московском регионе начнется небольшой дождь, который усилится ночью.