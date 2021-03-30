РИАМО - 30 мар. Один человек пострадал в результате возгорания в жилом доме на юго-западе Москвы, пожарные спасли пять человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

Возгорание произошло накануне вечером по адресу: Профсоюзная улица, дом 152, корпус 3. Пожар вспыхнул в одной из квартир на седьмом этаже девятиэтажного дома.

«Горящую квартиру до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно покинули два человека. Один из них пострадал. Из соседних квартир было спасено пять человек (из них один ребенок)», - говорится в сообщении.

В квартире горели личные вещи и мебель, огонь охватил 20 кв. м. Ликвидировать пожар удалось в 22:18.