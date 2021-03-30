РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 мар. Мальчик из подмосковного Домодедова встретился с самым сильным человеком России Эльбрусом Нигматуллиным, встреча произошла на стадионе «Авангард», сообщил глава городского округа Александр Двойных.

«Сбылась мечта Саши Бакланова, он хотел встретиться с самым сильным человеком России - Эльбрусом Нигматуллиным», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Нигматуллин приехал на стадион «Авангард», чтобы познакомиться с Сашей, его друзьями и спортсменами домодедовского клуба «Старт».

Эльбрус Нигматуллин - мастер спорта по пауэрлифтингу и армреслингу, четырехкратный победитель турнира «Самый сильный человек России». Установил несколько рекордов, занесенных в Книгу рекордов Гиннеса.