РИАМО - 30 мар. Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 27 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок с 22 по 26 марта, сообщили РИАМО в пресс-службе ведомства.

«Из них: 11 закупок на капремонт больниц, 5 закупок на поставку медицинского оборудования, 3 закупки на благоустройство территорий, 2 закупки на разработку проектно-изыскательных работ и строительство детского сада и школы, 1 закупка на капремонт лицея», - отметили в пресс-службе.

Ранее председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова сообщила, что на сегодняшний день в Подмосковье проводится 22 вида торгов, 8 из которых — в электронной форме.

Посмотреть все доступные для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки в Подмосковье можно на Едином портале торгов Московской области.

Подмосковье поделится опытом в сфере закупок на всероссийском форуме «Госзаказ»>>