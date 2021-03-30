РИАМО - 30 мар. Столичные пожарные ликвидировали возгорание на территории промзоны на Стартовой улице, в результате инцидента никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Информация о пожаре поступила в МЧС во вторник в 03:13.

«Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения обнаружили возгорание на территории промзоны грузовых автомобилей и помещения шиномонтажа. Площадь возгорания составила 400 кв. м», - отмечается в сообщении.

В 04:27 пожар локализовали и в 04:48 полностью потушили. В ликвидации огня было задействовано свыше 20 единиц техники и 70 человек.