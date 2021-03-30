РИАМО - 30 мар. Температура воздуха в Москве и Московской области во вторник может подняться до плюс 10-11 градусов, в регионе возможен небольшой дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве днем составит 8-10 градусов, по области - 6-11 градусов», - говорится в сообщении.

При переменной облачности в конце дня местами в столичном регионе начнется небольшой дождь, который усилится и продолжится ночью.

Скорость юго-западного ветра составит 5-10 м/с, местами возможны порывы до 12-14 м/с.

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