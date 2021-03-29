РИАМО - 29 мар. Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что наличие недвижимости или автомобиля не помешает малоимущим семьям в РФ получить выплаты на детей 3-7 лет по новым правилам, сообщает Nation News.

По его словам, высокий метраж жилья не всегда имеет коммерческую значимость. Например, это может быть большой частный дом, который достался в наследство, а семья живет в нем, имеет низкий доход.

«Очень часто большие метры не имеют коммерческой значимости. Это единственное жилье, которое нельзя сдать, и, соответственно, как это должно влиять на выплату пособий по нуждаемости?» - сказал Сафонов.

Он уточнил, что недвижимость тоже влияет на расходы семьи, потому что ее надо содержать.

По его словам, если семья владеет новой иномаркой за 5 млн рублей – это одно дело, а дешевой и взятой в кредит машиной может владеть и малообеспеченная семья. Поэтому для автомобилей в проекте установили рамки. Автомобиль должен быть мощностью не более 250 лошадиных сил, а также старше пяти лет.

«Что касается машины, то не каждая семья может использовать ее для такси в коммерческих целях, она вообще может быть куплена на тот же материнский капитал или в долг, и в большей степени нести расходные обязательства», — добавил эксперт.

Он пояснил, что, например, в сельской местности машина — это единственное средство для того, чтобы семья имела возможность получить медпомощь.

Наличие земельного участка тоже не должно мешать получению выплат. По мнению эксперта, малоимущие семьи могут использовать его в качестве огорода, чтобы хоть как-то разнообразить рацион.

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