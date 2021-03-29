РИАМО - 29 мар. В центре Москвы выявили факт незаконной реализации алкогольной продукции, из караоке-бара изъяли 200 бутылок спиртного, сообщается на сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

В городе продолжаются выездные мероприятия по пресечению нарушений правил оборота алкогольной продукции.

«В конце минувшей недели проведены контрольные мероприятия в караоке-баре в центре Москвы, на улице Новый Арбат с целью проверки жалобы граждан на незаконную торговлю алкоголем. Со слов жителей, в заведении осуществляется продажа спиртного без соответствующей лицензии», - отмечается в сообщении.

При проведении мероприятия факт незаконной реализации спиртного подтвердился. В ходе осмотра караоке-бара был обнаружен запрещенный к хранению и реализации без соответствующей лицензии алкоголь.

В отношении администратора заведения составлены протоколы об административных правонарушениях.