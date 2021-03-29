РИАМО - 29 мар. В текущем году в Московской области планируется достроить 196 многоквартирных дома, которые относятся к объектам долевого строительства, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В течение последних двух лет мы с коллегами из министерства жилищной политики, Главного управления государственного строительного надзора, регулярно встречаемся в рамках мониторинга результатов работы с проблемными объектами и пострадавшими гражданами-соинвесторами», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый.

Министр жилищной политики региона Инна Федотова рассказала, какая работа по решению проблем пострадавших дольщиков ведется в Подмосковье в настоящее время.

В этом году ключи от квартир получили 4,1 тыс. дольщиков, еще планируется обеспечить права еще 16,6 тыс. дольщиков. В 2021 году в Подмосковье уже ввели 34 дома, еще планируется достроить 196 домов.

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области активно ведется работа по защите прав граждан - участников долевого строительства. В прошлом году выдано 19,5 тыс. ключей от новых квартир. В этом году планируется выдать всего 20,7 тыс. ключей. До конца 2023 года должны быть восстановлены права всех дольщиков, которые ждут свои квартиры.

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