РИАМО - 29 мар. Велосипедистов спасли с отколовшейся льдины на Москве-реке, они находились в 100 метрах от берега, сообщает РИА Новости.

«В районе острова Бобровый в 100 метрах от берега спасатели обнаружили на дрейфующей льдине двух молодых людей с велосипедами», - говорится в сообщении.

Сначала велосипедисты не хотели покидать льдину. Спасателям пришлось их уговаривать. В итоге молодые люди все же погрузились на спасательное судно.

После этого с велосипедистами провели профилактическую беседу. В сопровождении наряда полиции молодые люди убыли со станции для дальнейших разбирательств.