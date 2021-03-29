РИАМО - 29 мар. В городском округе Электросталь началось строительство экспортно ориентированного оптово-распределительного центра (ОРЦ) для хранения и переработки сельхозпродукции, объект планируется сдать в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский отметил, что крупный инвестиционный проект реализует компания «Фрэшистория».

«Объем инвестиций в создание объекта составит более 1,1 млрд рублей. Общая площадь ОРЦ составит порядка 20 тыс. кв. м. Будет создано более 180 новых рабочих мест», - сказал Воскресенский.

В рамках проекта планируют построить холодильные установки для хранения клубники, грибов, томатов, огурцов, морозильных складов для хранения замороженных рыбы и мяса, складов сухой продукции.

Данный распределительный центр будет оказывать услуги по сортировке, переработке и упаковке овощной, ягодной и другой продукции, транспортировку продукции за пределы страны, внутреннее и внешнее логистическое обслуживание.

«В настоящий момент ведутся работы по завершению разработки проектной документации. Строительные работы начнутся во втором квартале текущего года», - уточнил министр.

Он добавил, что планируемый срок сдачи объекта - второй квартал 2022 года.