РИАМО - 29 мар. В Мещанском суде столицы вынесли обвинительный приговор в отношении бывших руководителей ООО КБ «Транспортный» за хищение более 21,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Приговор по уголовному делу вынесли семи участникам организованной группы из Москвы и Подмосковья. Речь идет о Елене Плетневой, Лилии Малютиной, Александре Сентякове, Оксане Авдюковой, Ирине Макаровой, Вячеславе Чикалине и Максиме Анохине. Они осуждены за присвоение денежных средств в особо крупном размере.

«Установлено, что не позднее июня 2013 года в городе Москве председатель правления ООО КБ «Транспортный» Плетнева совместно с сообщниками создали организованную группу с целью хищения денежных средств банка», - говорится в сообщении.

Злоумышленники оформляли заведомо невозвратные кредиты аффилированным юридическим лицам, не осуществлявшим реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также физическим лицам, заведомо не имевшим достаточных средств для погашения кредитных обязательств.

Суд приговорил Плетневу к 8 годам лишения свободы со штрафом в размере 950 тыс. рублей, Сентякова – к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей, Анохина - к 6 годам 6 мес. лишения свободы со штрафом в размере 800 тыс. рублей. Малютина, Авдюкова, Макарова, Чикалин приговорены каждый к 7 годам лишения свободы со штрафами 800 тыс. рублей.