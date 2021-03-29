РИАМО - 29 мар. В олимпиаде «юный предприниматель и финансовая грамотность» могут принять участие школьники 1-9 классов, она пройдет в онлайн-формате во всех регионах страны в апреле-мае, сообщает оргкомитет конкурса.

Олимпиада направлена на развитие нестандартного мышления, изучение основ финансовой грамотности, развитие предпринимательского и лидерского потенциала школьников.

Пробный тур пройдет во всех регионах РФ с 13 по 26 апреля, основной тур – с 26 апреля по 17 мая. Пробный тур дает возможность попробовать свои силы и немного потренироваться. На задания основного тура дается 60 минут, результаты будут известны сразу после окончания олимпиады.

Все школьники и учителя, принявшие участие в олимпиаде, будут награждены грамотами или сертификатами.

Задания олимпиады максимально приближены к ситуациям из реальной жизни и имеют практическую пользу. Примеры заданий можно посмотреть на сайте.