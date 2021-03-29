РИАМО - 29 мар. В Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации домашних питомцев, эта мера должна помочь сократить число брошенных животных, сообщает ТАСС.

«Поправки предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными. <...> В частности, необходимо усилить защиту питомцев от безответственного обращения, а также снизить число домашних животных, попадающих на улицы», - говорится в сообщении.

Регистрация животных поможет быстрее возвращать питомцев домой, если они потеряются. Эти же нормы будут сдерживать тех владельцев, которые пожелают бросить своих животных.

В государственных ветеринарных клиниках Москвы с 1 апреля стартует акция по чипированию домашних животных. Эта услуга будет стоить 706 рублей с учетом микрочипа.

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