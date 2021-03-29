РИАМО - 29 мар. В подмосковных Химках планируют модернизировать и расширить Виртуальный музей о Великой Отечественной войне, контракт оценивается более чем на 6 млн рублей, сообщается на сайте RosTender.info.

На сайте музея можно найти информацию об основании города, его роли в ВОВ, о героях, а также о жизни Химок в мирное время. Объединенная дирекция парков городского округа объявила тендер на разработку, сопровождение и модернизацию музея.

Основной целью доработки портала является создание на базе существующего сайта электронной библиотеки событий с датами, медиа-контентом, текстовыми описаниями Виртуального музея Химок.

С победителем будет заключен контракт на 6,4 млн рублей, средства поступят из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Культура». Заявки на участие в тендере принимают до 12 апреля, 16 апреля планируют подвести итоги закупки.

Исполнителю в течение года предстоит заниматься развитием и технической поддержкой сайта, вести мониторинг доступности и работоспособности, проводить диагностику сбоев и восстановления.