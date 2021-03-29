РИАМО - 29 мар. «МособлЕИРЦ» позаботился о своих клиентах - пожилых людях и всех тех, кто испытывает затруднения при оплате квитанций онлайн, теперь в центральных офисах расчетного центра все желающие смогут оплатить коммунальные услуги без комиссии прямо на месте, сообщает пресс-служба компании.

С 29 марта услуга уже доступна в 36 городских округах: Богородском, Долгопрудном, Истре, Клину, Сергиево-Посадском, Солнечногорске, Щелкове, Можайском, Волоколамском, Мытищах, Жуковском, Бронницах, Воскресенске, Домодедове, Егорьевске, Зарайске, Реутове, Люберцах, Электростали, Подольске, Одинцовском, Озерах, Талдоме, Павловском Посаде, Дмитрове, Красногорске, Королеве, Видном, Лыткарине, Пушкине, Химках, Балашихе, Дзержинском, Котельниках, Чехове и Наро-Фоминском.

В апреле услуга станет доступна и в других центральных офисах расчетного центра.

Через компьютеры, установленные в клиентских залах, можно моментально оплатить ЖКУ без комиссии. Специалисты расчетного центра проконсультируют по процедуре оплаты или регистрации в личном кабинете, помогут корректно ввести все необходимые данные.

Для оплаты через кнопку «Оплатить квитанцию онлайн» понадобится только банковская карта и номер лицевого счета плательщика за ЖКУ.

Для регистрации в личном кабинете «МособлЕИРЦ Онлайн» необходим мобильный телефон, адрес электронной почты, куда придут чеки об оплате, и любая квитанция «МособлЕИРЦ» за последние три месяца.

Упростить оплату коммунальных услуг без комиссии пожилым людям также могут их дети и внуки. «МособлЕИРЦ» призывает молодых проявить внимание к пожилым родственникам и помочь им с несложной процедурой оплаты или регистрации. В этом случае отпадает необходимость в посещении офисов.

В случае возникновения вопросов клиентам «МособлЕИРЦ» ежедневно с 08:00 до 22:00 доступны консультации специалистов по телефонам: 8(499)444-01-00, 8(496)245-15-99.

С адресами центральных клиентских офисов можно ознакомиться на сайте «МособлЕИРЦ».

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