РИАМО - 29 мар. Московское областное УФАС России вынесло постановление о наложении штрафа в отношении АО «Водоканал» по делу об административном правонарушении на сумму 100 тыс рублей, сообщает пресс-служба управления.

«Управлением в действиях АО «Водоканал» установлен факт нарушения правил холодного водоснабжения и водоотведения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ», – говорится в сообщении

Ранее в адрес управления поступили материалы, которые содержат данные о нарушении АО «Водоканал» правил холодного водоснабжения и водоотведения в отношении объектов Минобороны РФ, находящихся в городском округе Красногорск.

По итогам рассмотрения дела «Водоканалу» вынесено представление об устранении причин и условий, которые способствовали совершению правонарушения.