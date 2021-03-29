РИАМО - 29 мар. Сотрудники НЦБ Интерпола задержали в Барселоне передали России Олега Андрианова, который обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере в Москве, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По данным следствия, мужчина подготовил фиктивный договор займа на сумму более 90 млн рублей и подал заявление в Хорошевский районный суд Москвы, чтобы взыскать сумму с «должника». Злоумышленник также подготовил поддельные расписки о получении средств, график возврата и т.д. Факт подделки подписей вскрылся.

«В июле 2017 года Андрианову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления. В октябре 2017 года фигурант объявлен в розыск по каналам Интерпола, в феврале 2020 года разыскиваемый был задержан в Испании», - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Андриянов обвиняется по ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество в особо крупном размере.