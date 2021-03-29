РИАМО - 29 мар. Суточная температура в столице превышает 0 градусов еще с 25 марта, а высота снежного покрова уменьшилась до 21 см, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

На утро 28 марта на опорной станции ВДНХ сугробы были высотой 25 см.

«Полным ходом идет весеннее преображение. Прошедшие выходные и начало недели успели порадовать антициклональной солнечной и теплой погодой. Со вторника характер погоды будет меняться», - говорится в сообщении.

На город с северо-запада надвигается циклон с облаками. Ожидаются дожди, порывистый ветер. Предполагается, что на улице похолодает на 4-5 градусов.

В столице и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду с 30 марта по 1 апреля.

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