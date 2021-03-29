РИАМО - 29 мар. В столице заключен под стражу рецидивист, обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, совершенном 25 лет назад, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Уголовное дело возбуждено в марте 1996 года по факту совершения развратных действий. Злоумышленник напал на мальчика в вагоне электропоезда, который курсировал по направлению «Москва - Крюково». Тогда преступнику удалось скрыться от следствия. За эти годы он совершил ряд аналогичных преступлений.

В марте 2021 года криминалисты, занимающиеся преступлениями прошлых лет, получили оперативную информацию о том, что предполагаемый преступник скрывается в жилом доме в подмосковной Сходне. Его задержали. В доме прошел обыск, во время которого изъяли различные предметы, в том числе и компьютерную технику.

Рецидивист регулярно удалял файлы в своем компьютере и мобильном телефоне. Однако криминалистам удалось восстановить информацию. Это позволило также установить причастность мужчины к изготовлению и обороту материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.