РИАМО - 29 мар. Столичная прокуратура начала проверку после того, как медик в дошкольной образовательной организации обнаружил у четырехлетнего мальчика гематомы на лице, голове и теле, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Ребенок доставлен в медицинское учреждение. Со слов ребенка, телесные повреждения ему причинил отец», - говорится в сообщении.

Проверка поможет установить все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам данной проверки, при наличии оснований, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту, поставлены на контроль.

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