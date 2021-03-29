РИАМО - 29 мар. В министерстве финансов России подготовили предложения об усилении контроля за применением контрольно-кассовой техники (ККТ), сообщает Газета.ru.

Усилить контроль за соблюдением кассовой дисциплины на розничных рынках ранее поставил президент РФ Владимир Путин. В данной работе выявляли значительные нарушения.

«Из-за уклонения от применения ККТ в этом сегменте наблюдается теневой оборот наличных денег, что приводит к вовлеченности его участников в незаконную банковскую деятельность и неуплате налогов», — говорится в сообщении.

Существует проблема в «прослеживаемости» товаров. Это ведет к трудностям с идентификацией их истории, качества, гарантии и цен.

В действующем законодательстве страны перечень случаев, когда ККТ может не использоваться, установлен не очень четко, поэтому нечестные арендаторы, прибегая к «размытой» формулировке закона, «мимикрируют под льготные категории», хотя не имеют на это права.