РИАМО - 29 мар. В столице и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду с 30 марта по 1 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Московской области «желтый» уровень будет действовать с 10 часов 30 марта до 10 часов 1 апреля, в столице – с 14 часов 30 марта до 14 часов 1 апреля.

30 марта в регионе будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, местами умеренный. Ветер южный будет дуть со скоростью 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Ночью температура ожидается в пределах минус 4 – минус 2 градусов, днем – от плюс 7 до плюс 9.

Облачная погода сохранится 31 марта, также ожидается небольшой дождь. Порывы ветра могут усилится до 17 м/с. Ночью столбики термометров остановятся в пределах плюс 4-6 градусов, днем поднимутся до плюс 9-11.

Первого апреля также сохранится облачная погода с дождем. Ночная температура будет в пределах плюс 4-6 градусов, а днем может поняться до плюс 12-14.

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