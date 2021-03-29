РИАМО - 29 мар. Неизвестный мужчина угрожал расправой сотрудникам консульства Таджикистана в Москве, его задержали, передает ТАСС.

«В понедельник на территории консульства Таджикистана в Москве между неизвестным мужчиной и сотрудниками диппредставительства возник конфликт, в ходе которого он начал угрожать им расправой», - сказал источник издания.

Охрана обезвредила злоумышленника. Причины и обстоятельства выясняются.

По информации источника ТАСС, пострадавших нет.

Ранее в ходе конфликта между таксистами на территории новой Москвы трое граждан Таджикистана получили ножевые и пулевые ранения, а один был убит.